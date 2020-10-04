Россиянин насмерть забил невесту в день свадьбы

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Житель Новосибирской области насмерть забил свою невесту прямо в день свадьбы, пишет «МК».

По информации издания, женщина знала о криминальном прошлом своего избранника, но все равно решила связать с ним свою жизнь. Убийство произошло 29 сентября. Жених в нетрезвом состоянии «на почве личных неприязненных отношений» избил свою 35-летнюю избранницу.

Избиение началось на улице. Россиянин наносил невесте удары по голове, туловищу и конечностям. Когда он зашел домой, то продолжил избивать девушку. От полученных травм женщина скончалась на месте. После этого мужчина выбросил ее в овраг вблизи дома.

Как пишет издание, умершая познакомилась с обвиняемым, когда он сидел в тюрьме за разбой. После его освобождения пара решила расписаться.

В августе в Санкт-Петербурге мужчина забил до смерти 55-летнюю возлюбленную во время секса. Экспертиза обнаружила на теле женщины множество травм: закрытый перелом грудины и ребер, а также травму шеи, от которой россиянка и скончалась. Ее тело нашли в одной из коммунальных квартир на набережной реки Фонтанки.