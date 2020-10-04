Динамика коронавируса на 3 октября

За последние сутки в России подтвержденных случаев COVID-19 – 9 859 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2680 (27,2%) без клинических проявлений.

Россия

9 859 новых заражений за сутки

5 563 человек за сутки выздоровело

174 за сутки умерло

1 204 502 зараженных за все время

207 392 зараженных на данную минуту

21 251 человек умер за все время

На 4 122 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,98%)

Москва

2884 новых заражений

1069 человека за сутки выздоровело

32 за сутки умерло

300 613 зараженных за все время

42 602 зараженных на данную минуту

5 314 человека умерло за все время

На 1 173 человек увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,75%)

Мир

326 906 новых заражения

193 092 человек за сутки выздоровело

5 720 за сутки умерло

34 624 694 заражённых за все время

7 724 600 зараженных на данную минуту

1 028 696 человек умерло за все время

На 128 094 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,01%)

США

(по данным на 3 октября)

11 483 новое заражение

11 752 человек за сутки выздоровело

166 за сутки умерло

7 549 323 зараженных за все время

2 558 975 зараженных на данную минуту

213 524 человек умерло за все время

На 435 человек сократилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 0,01%)

Италия

(по данным на 2 октября)

2 499 новых заражений

1 126 человек за сутки выздоровело

23 за сутки умерло

319 908 зараженных за все время

53 997зараженных на данную минуту

35 941 человека умерло за все время

На 1350 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,5%)

Украина

(по данным на 2 октября)

4 633 новых заражений

2 148 за сутки выздоровело

68 за сутки умер

217 661 зараженных за все время

116 809 зараженных на данную минуту

4 261 человека умерло за все время

На 2 417 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,06%)

Белоруссия

(по данным на 2 октября)

402 новых заражений

205 за сутки выздоровело

5 за сутки умерло

79 421 зараженных за все время

3 595 заражено на момент времени

844 человек умер за все время.

На 192 человека выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 5,34%)

Молдова

(по данным на 2 октября)

952 новых заражений

503 за сутки выздоровело

8 за сутки умерло

55 016 зараженных за все время

13 670 зараженных на данную минуту

1 344 человек умерло за все время

На 441 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 3,22%)

Армения

(по данным на 2 октября)

532 новое заражение

187 за сутки выздоровело

3 за сутки умерло

51 382 зараженный за все время

6 010 зараженных на данную минуту

966 человек умерло за все время

На 342 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 5,69%)

Казахстан

(по данным на 3 октября)

62 новых заражений

82 за сутки выздоровело

0 за сутки умерло

108 106 зараженных за все время

3 271 зараженных на данную минуту

1 671 человек умер за все время

На 20 человек сократилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 0,61%)

Узбекистан

(по данным на 3 октября)

264 новых заражений

120 за сутки выздоровело

1 за сутки умерло

57 454 зараженных за все время

3 027 зараженных на данную минуту

472 человек умерло за все время

На 143 человек увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 4,72%)

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Власти Москвы расширили список бесплатных лекарств для больных с коронавирусом. Об этом в субботу сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. В частности, пациенты будут получать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир», отметил Собянин. Для профилактики возможных осложнений пациентам со среднетяжелым течением болезни будут выписываться антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов (дабигатрана этексилат, ривароксабан, апиксабан);

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Более 226,4 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.По данным ведомства, всего проведено более 47,2 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 423 тыс. исследований;