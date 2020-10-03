«Фронтера-сквер»: у Луцьку письменники висадили алею ясенів

Ідея створення ясеневого скверу у центральному парк кулуьтури та відпочинку імені Лесі Українки належить письменнику та перекладачу із Ужгорода Андрію Любці.

Він бере участь у міжнародному літературному фестивалі «Фронтера», пише Наталія Малімон для газети «День».

«Фронтера-сквер» вирішили закласти не лише на пам’ять про фестиваль, а й як спогад про так званий ясен Лесі Українки. Це дерево мало понад 100 років і росло у Старому місті.

Свого часу у Старому місті в Луцьку мешкала і родина Косачів, в якій виросла майбутня Леся Українка.

Понад сто років тому у старому Луцьку була ціла ясенова алея, від неї до наших часів дожило одне дерево, а в часи Лесі Українки воно було зовсім маленьким деревцем. Тому легенда, що біля нього маленька Леся написала свій перший вірш, не витримує критики, але люди люблять таємниці і легенди. Тож коли старий ясен впав, була маса ідей, що зробити у пам’ять про нього. Ясенова ж алея у парку це хороша ідея.

Деревця для висадки надало Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.

«Посадив у Луцьку ясен! Завжди, приїжджаючи до Луцька, заздрив Лесі Українці, бо в неї біля замку було «іменне» дерево — Лесин ясен. На жаль, буревій повалив його, тому «Фронтера» вирішила дати письменникам лопати в руки, шоб вони посадили місту нові ясени — і тепер у міському парку буде письменницький сквер «Фронтери». Як на мене, письменники мають обов’язок садити дерева, бо ж книжковий папір роблять із деревини. Тож що пішло на твої книжки — висади назад у землю!», — так написав Андрій Любка (на фото) після доброї справи.