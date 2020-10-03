СПЧ попросил проверить обоснованность обыска у покончившей с собой нижегородской журналистки

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить, был ли обоснованным обыск, который прошел у журналистки Ирины Славиной, покончившей с собой у здания нижегородского МВД. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

«Считаем, что трагедия, приведшая к смерти Ирины Славиной, должна быть расследована федеральным следственным комитетом. Считаем, что необходимо провести проверку обоснованности проведения обыска у Славиной накануне ее гибели, в том числе по наличию в действиях силовиков составов по статьям 286 УК РФ „Превышение должностных полномочий“ и 110 УК РФ „Доведение до самоубийства“. Просим взять ход расследования на личный контроль генерального прокурора Российской Федерации И.В.Краснова», — говорится в заявлении двух комиссий совета.

Также в нем утверждается, что журналистку систематически преследовали местные силовые органы. «Огромные штрафы, ставящие семью на грань нищеты и, наконец, возмутительный обыск с изъятием всех средств для профессиональной деятельности у человека, проходящего по делу свидетелем, — все это, вне зависимости от личных психологических особенностей Славиной, не могло добавить ей душевного равновесия и придать сил противостоять жизненным трудностям», — добавили авторы заявления.

Его составили постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов и постоянная комиссия СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности. К заявлению присоединились члены совета Константин Михайлов, Игорь Каляпин, Александр Сокуров, Наталия Евдокимова, Владимир Ряховский, Светлана Маковецкая, Лев Амбиндер, Татьяна Мерзлякова, Игорь Юргенс, Юрий Костанов.

Напомним, накануне главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» совершила самоубийство около здания МВД в Нижнем Новгороде. Перед происшествием Славина написала пост у себя в «Фейсбуке». «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию», — заявила женщина.