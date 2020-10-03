Работник зоопарка решил произвести впечатление на зрителей и был покусан львом

Скриншот видео: BuzzSénégal TV

В Сенегале работник зоопарка решил произвести впечатление на зрителей и погладить льва через решетку. Однако хищник укусил мужчину за руку, пишет The Sun.

Работник стал пытаться ударить зверя по голове, а посетители бросали в него камни. Однако лев отпустил руку не сразу. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что хищник чуть не вырвал кисть из сустава.

Пострадавшему понадобилась врачебная помощь, однако неясно, удалось ли специалистам сохранить ему руку.

В августе прошлого года сообщалось, что лев растерзал хозяина, который содержал его в неволе. Он напал на мужчину, владельца охотничьего заказника, когда тот чинил ограду.