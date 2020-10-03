Ксения Собчак задумалась о возрасте

5 ноября Ксения Собчак готовится отметить 39-й день рождения. Со стороны кажется, что телеведущая — асболютно уверенная в себе женщина, не рефлексирующая по поводу своего места в этом мире, своей внешности и возраста. Однако, как оказалось, и ей не чужды сомнения. Сегодня Ксения опубликовала пост, в котором подняла вопрос возраста.

«Вчера долго дискутировали с друзьями о том, почему наши седовласые друзья выбирают себе для „второго брака“ двадцатилетних девушек. Разные поколения, разные книги и интересы… Но видимо хорошая кожа, запах и восхищение в глазах все-таки важнее для удовольствия жизни. Или нет? Как считаете, мужчины?» — именно такой пост опубликовала сегодня Собчак.

Правда, вступать в диалог с подписчиками телеведущая не стала. Может, просто молча изучает ответы. А, может, ждет, когда ее помощники проанализируют все написанное и предоставят Ксении обшую справку. К слову, большинство комментаторов рассыпались в комплиментах в адрес 40-летних дам. И Ксении в том числе.