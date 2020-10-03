Собянин пообещал москвичам бесплатные лекарства от коронавируса

Градоначальник уточнил, что лекарственные средства будут выдаваться амбулаторным больным только по назначению врача.

Столичный мэр Сергей Собянин сегодня, 3 октября, опубликовал обращение к москвичам, в котором пообещал бесплатные лекарства от COVID-19 для тех, кто проходит лечение на дому под присмотром врачей.

Все лекарства уже закуплены в достаточном количестве, уточнил столичный градоначальник. Также он указал на то, что решение о применении того или иного препарата принимает лечащий врач пациента.

Так, в соответствии с рекомендациями Минздрава России амбулаторные пациенты, то есть не помещенные в стационар, получат новые препараты «Коронавир» и «Арепливир». Кроме того, пациентам с пневмонией бесплатно выдадут пульсоксиметры. Это приборы, измеряющие уровень насыщения крови кислородом, крайне важны для оценки состояния больного коронавирусом.

Пациентам со средней степенью тяжести заболевания будут выписываться антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов. В перечень подобных лекарств входят Апиксабан, Ривароксабан и Этексилат дабигатрана.

Тем, кто хочет пройти обследование на коронавирус, также будет проводиться тестирование на грипп. Также будет расширен перечень анализов, которые позволят более качественно лечить пациентов с COVID-19.

Недавно в России были зарегистрированы новые эффективные препараты «Арепливир» и «Коронавир». При этом стоимость того же «Арепливира» составила более 12 тысяч рублей, что превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Напомним, вакцину на основе аденовирусного вектора Минздрав России зарегистрировал 11 август, что позволило России стать первой страной, разработавшей эффективное лекарство от смертельной болезни. Тогда первым ее испытал на себе политик Владимир Жириновский и дочь президента России Екатерина Путина.

Ранее Главный редактор «Блокнота» Олег Пахолков в своем интервью предупредил россиян о том, что прививка – это неизбежность для тех, кто не хочет заразиться COVID-19.

Однако все эти меры и предупреждения не помогли многим больным, в числе которых был 67-летний депутат Государственной думы от КПРФ Ваха Агаев. 23 сентября он скончался от коронавируса.

Напомним, в конце сентября столичный мэр Сергей Собянин признал, что ситуация с коронавирусом в регионе становится «хуже с каждым днем». Московский градоначальник даже продлил школьникам каникулы на две недели, чтобы они больше сидели дома, и не подвергались лишний раз смертельному вирусу.

По данным «Блокнота» статистика заболеваний COVID-19 на 3 октября ухудшилась. За прошедшие сутки было выявлено 9 859 новых случаев коронавируса в 85-ти регионах РФ.