Кремль оценил возможность ввода российских миротворцев в Карабах

В Кремле ответили на вопрос, может ли Россия ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах. Ранее обсуждение такой возможности не исключил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, для подобного шага нужно разрешение Азербайджана и Армении. «Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — цитирует Пескова РБК.

Напомним, сегодня Пашинян заявил, что вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах может быть обсужден в рамках минской группы ОБСЕ. Также премьер-министр Армении выступил с обращением к нации, в ходе которого сказал, что целью азербайджано-турецкого альянса является уничтожение армянского народа. Столкновение между Арменией и Азербайджаном возобновилось утром 27 сентября, бои идут до настоящего момента. Стороны обвинили друг друга в провокациях и ввели военное положение.