Twitter решил удалять пожелания Трампу смерти

Дональд ТрампФото: Reuters

Социальная сеть Twitter решила удалять записи пользователей, в которых содержатся пожелания смерти президенту США Дональд Трампу, заразившемуся коронавирусом. Об этом сообщает издание Vice.

«Твиты, в которых юзеры желают кому-либо смерти, серьезных телесных повреждений или смертельной болезни запрещены и должны быть удалены», — сообщили в компании. Там добавили, что приоритет будет отдаваться удалению контента, который имеет четкий призыв к действию или может нанести реальный вред. Кроме того, аккаунты нарушителей могут быть переведены в режим «только для чтения».

Такие меры применяются в соответсвии с пунктом «Об оскорбительном поведении» в соглашении пользователя.

Ранее врач Трампа объявил, что американский лидер чувствует себя хорошо. По его словам, президент выразил готовность выписаться из больницы, однако сроки выписки медики пока не называют. Сам хозяин Белого дома позднее также подтвердил свое хорошое самочувствие.

Американский лидер сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он добавил, что недуг выявили и у его жены, Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.