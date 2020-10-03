Спортсмены сборной России по серфингу получили ожоги глаз на Камчатке

Майи РудикФото: @mayisky

Спортсмены сборной России по серфингу Дмитрий Ильясов и Майи Рудик получили ожоги роговицы глаз, тренируясь в водах Камчатки. Об этом Рудик сообщила в интервью с газетой «Комсомольская правда».

Она отметила, что прилетела на Камчатку 22 сентября и поселилась на Халактырском пляже. «Ребята говорили, что у многих какие-то проблемы с глазами после океана. Но почему-то многие были уверены, что дело в палящем солнце», — вспомнила девушка.

Рудик рассказала, что много тренировалась на Бали, поэтому привыкла работать под палящим солнцем. Чтобы избежать его, спортсменка пошла на берег рано утром. «Но уже минут через 20 почувствовала, что глаза сильно режет, и даже появилась какая-то пелена. Уже тогда стало понятно, что дело точно не в солнце», — добавила она.

По данным газеты, именно серфингисты стали первыми, кто обнаружил неладное у берегов Камчатки. Необычные симптомы (рвота, повышенная температура) проявились у отдыхающих в двух разных лагерях сразу. А вскоре начался шторм, и на берег выбросило множество мертвых морских обитателей, а морская пена стала ядовитого желтого цвета.

Рудик и Ильясов обратились в больнице, где им диагностировали ожоги роговицы глаз. Теперь им предстоит лечение у офтальмолога в Москве. При этом Рудик заявила, что лично будет подавать заявление в полицию по факту обнаружения опасных химических веществ в воде. Спортсменка подчеркнула, что считает это своим долгом.

2 октября на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Морскую воду взяли на экспертизу — предварительный анализ показал повышенное почти в четыре раза содержание нефтепродуктов. Также в воде обнаружили фенол. По предварительной информации, виновником загрязнения стал частный нефтяной танкер.