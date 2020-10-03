Виктория Дайнеко поздравила дочь с 5-летием и показала беременные фото

Источник изображения: Instagram @victoriadainekoВ своем микроблоге Instagram Виктория Дайнеко сегодня, 3 октября, поздравила свою дочь Лидию с 5-летием. Певица не может поверить в то, что прошло так много времени с момента, когда она стала матерью. В связи с этим знаменитость показала в разделе сторис беременные фото. Виктория Дайнеко поделилась лайфхаками, как можно делать снимки, когда ты хочешь скрыть свое интересное положение. Как призналась артистка, для нее беременность – это «хрупкий и важный момент жизни», о котором не хочется говорить во всеуслышание. Поэтому, она советует фотографироваться прямо. Например, на , сделанном в 2015 году, она запечатлена всего за два до родов, а никто и не догадывался об этом. Кроме этого, Виктория Дайнеко дочь их пор скрывает Лидию от посторонних глаз, как и ее экс-супруг Дмитрий Клейман. Поэтому фото с именинницей артистка не показала, ограничившись собственным селфи и трогательным поздравление, адресованным наследнице.

Брак с барабанщиком «MF & Drum Cast» певица оформила в 2015 году, а спустя два года пара развелась. Бывший супруг публично заявил о намерении расстаться, не поставив Викторию Дайнеко в известность. О собственном разводе и неприглядных подробностях их семейной жизни артистка узнала из СМИ. Дмитрий Клейман обвинил ее в том, что «она его ни во что не ставила», назвав певицу «скандалисткой». Якобы победительница «Фабрики звезд-5» упрекала супруга, что они живут за ее счет. В ответ на это, знаменитость рассказала о психологическом и домашнем насилии экс-мужа по отношению к ней и дочери. По признанию Виктории Дайнеко, после развода она начала жить счастливо. Сейчас бывшие супруги забыли все обиды и наладили отношения ради Лидии.