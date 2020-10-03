В Кремле назвали условие входа российских миротворцев в Нагорный Карабах

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Дмитрий Песков, сентябрь 2019 года
Сергей Гунеев/РИА «Новости»
Россия может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах только с согласия Азербайджана и Армении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.
«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — сказал Песков.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны ведут обсуждения с мировыми лидерами и ООН по ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе.
Кроме того, по его словам, он дважды беседовал с президентом России Владимиром Путиным.
«Но, я считаю, что буду иметь больше телефонных разговоров с президентом Франции и другими руководителями, чтобы обсудить текущую ситуацию и развитие событий», — заключил Пашинян.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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