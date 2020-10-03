На один из Калифорнийских городов обрушился рой из 240 землетрясений

Сейсмолог Люси Джонес на своей странице в социальной сети заявила о том, что рой происходит непосредственно в источнике, расположенном на достаточно большом расстоянии от Сан-Андреас. Это значит, что повода для паники нет и вероятность более сильных толчков совсем небольшая. Спустя некоторое время сейсмолог добавила, что самое сильное землетрясение достигло отметки в 4,9 балла.

Те рои, которые происходили в данном регионе ранее, колебались от 3,5 до 5,8 баллов. Большая часть землетрясений при этом происходила на разломах, расположенных в северо-восточном направлении. При этом ни одного толчка не фиксировалось в непосредственной близости от разлома Сан-Андреас. Землетрясения происходили в области Броули. Это целая сеть небольших разломов, с помощью которых между собой соединены Империал и Сан-Андреас.

Стоит отметить, что в этом регионе регулярно случаются рои землетрясений, но все толчки относительно слабые.

Длительность толчков также совершенно разная. В среднем рои длятся от 1 до 20 дней. Специалисты отмечают тот факт, что риск возникновения более сильного землетрясения, свыше 7 баллов, минимальный. Но в то же время в последние годы риск немного увеличился по сравнению с прошлым столетием.

Данный регион уже долгое время вызывает разногласия у специалистов. Часть из них уверена в том, что избежать более сильного землетрясения, которое может привести к катастрофическим последствиям, избежать не получится. При этом когда именно может случиться катастрофа, никто сказать не может.