«Боялись, что Степаненко позавидует»: сына Петросяна полгода прятали в Туле

Юморист признался, что стал отцом лишь спустя полгода после рождения ребенка.

16 сентября в честь своего 75-летния Евгений Петросян поделился радостной новостью – полгода назад он снова познал радость отцовства. У него и его молодой жены Татьяны Брухуновой родился сын, которого назвали Ваганом. Рождение ребенка и первые полгода его жизни проходили под строжайшим секретом. Как узнала kp.ru, все это время ребенка прятали на родине Татьяны Брухуновой – в Туле, где за малышом присматривала ее мама. И причиной тому послужила бывшая жена Петросяна – Елена Степаненко.

Сатирик Леонид Натапов рассказал, что супруги просто боялись «сглазить свое счастье». Евгений Петросян, например, не хотел огорчать бывшую жену, с которой до сих пор делит 1,5-миллиардное состояние. А у Татьяны якобы были опасения, что Степаненко просто начнет завидовать.

«Степаненко, конечно, тяжело приняла эту новость, она ведь после развода осталась одна, свою жизнь не устроила, хотя денег от Петросяна ей немало перепало. Танечка Брухунова просто боялась, что Лена Степаненко по-женски ей позавидует, поэтому, видимо, ребенок до недавнего времени был с ее мамой», — рассказал Натапов.

А вот вдова Николая Караченцова, Людмила Поргина уверена, что дело в другом. Женщина верит, что Татьяна действительно любит Евгения Вагановича, ведь она «так трогательно о нем заботится». Поргина отметила, что ребенок дался им очень тяжело.

«Евгений Ваганович и Татьяна не хотели разглашать появление малыша, потому что он тяжело им достался, не сразу все получилось. Вспомните певицу Селин Дион, которая четыре года даже с помощью суррогатной матери не могла осуществить свою мечту. Это все-таки непростой процесс, не сразу все получается», — поделилась мнением Поргина.

Также журналисты выяснили, что сын Петросяна и Брухуновой родился не в Москве, так как его рождение не зафиксировано ни в одном столичном департаменте.

Отметим, что до сих пор ходят слухи о том, что супругам родила ребенка суррогатная мать в Дубае. Однако пара это опровергает. Евгений Петросян резко обозначил – родила жена. Да и Татьяна поделилась, что просто все это время публиковала старые фото, где не было еще беременного животика, либо носила просторную одежду.

«Я благодарна всем, кто, заметив мои очень свободные платья, не подал вида и оставлял в зоне комфорта. Тем, кто смекнул, что фото в ленте Instagram годичной давности и на смену снимкам в рост пришли портреты «молочного» плана, не моргнув глазом писали добрые слова на отвлечённые темы. Спасибо всем, кто догадался, но деликатно смолчал», — обратилась она к подписчикам.

Однако даже в окружении пары говорят, что Брухунову беременной никто не видел. Женщина же утверждает, что рожала сама.

Между тем, жизнь Елены Степаненко не стала такой печальной и пустой, как кажется со стороны инсайдерам. Пока о каком-либо новом романе после развода с Петросяном еще говорить рано, но и о плохой жизни — тоже нельзя. Потому что Елена Степаненко словно начала «вторую жизнь» — она сбросила лишние килограммы, прошла курс омоложения и действительно стала выглядеть довольно свежо. Она стала ведущей программы «Еще не вечер!» на телеканале «Россия-1». Степаненко уверяет зрителей, что развод пошел ей только на пользу, и она не жалеет, что освободилась от уз брака.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись летом 2018 года после 33 лет совместной жизни. Причиной тому послужила на тот момент любовница и помощница юмориста — Татьяна Брухунова. Степаненко дала развод, а вот отдавать новой избраннице уже бывшего мужа накопленное за годы брака с ним имущества — нет. Начались суды по вопросу раздела имущества, которые продолжаются до сих пор.

Сам Евгений Ваганович зарегистрировал брак с Татьяной Брухуновой в декабре 2019 года. А в марте 2020 инсайдеры сообщили о том, что у них родился ребенок. Тогда источники говорили именно о суррогатной матери. Якобы весной супруги отправились в Дубай не просто, чтобы отдохнуть. а потому что в одной из клиник должен был родиться их малыш. Впрочем, как было указано выше, семья эту информацию категорически опровергает.