Американские ученые обнаружили посткоронавирусный воспалительный синдром у взрослых, ранее проявлявшийся у детей. Об этом сообщается на сайте центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Как напоминает ТАСС, до этого британские медики заявляли, что посткоронавирусный воспалительный синдром у детей представляет собой новую форму расстройств иммунной системы, отличную от синдрома Кавасаки и других схожих заболеваний. Он проявлялся появлением сыпи на коже, покраснением языка и опуханием конечностей, развитием различных долгосрочных нарушений в работе организма. У некоторых детей находили сбои в работе сердца и проблемы с пищеварением.

Американские исследователи пришли к выводу, что аналогичные признаки могут быть у взрослых пациентов, переболевших COVID-19. Синдром получил обозначение MIS-A (Multisystem inflammatory syndrome in adults). Они проявляются не ранее 14 дней с момента заражения коронавирусом.