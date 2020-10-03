В СПЧ призвали проверить законность обыска у журналистки после ее самоубийства

Ирина СлавинаФото: страница Ирины Славиной в Facebook

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность обыска у журналистки Ирины Славиной, покончившей с собой у здания нижегородской полиции. Об этом сообщает «Интерфакс».

СПЧ также посчитал необходимым проверить наличие в действиях силовиков составов преступлений по статьям 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). «Просим взять ход расследования на личный контроль генерального прокурора России Игоря Краснова», — сказано в заявлении членов Совета.

Кроме того, СПЧ призвал Следственный комитет расследовать гибель журналистки. Они пришли к выводу, что Славина систематически подвергалась преследованиям со стороны местных силовых органов.

Ирина Славина, главный редактор и основатель нижегородского издания Koza.Press, покончила с собой днем 2 октября возле здания местного главка МВД. Незадолго до самоубийства женщина оставила на своей странице в Facebook предсмертную записку: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

В последние годы Славину неоднократно штрафовали, в том числе по обвинению в нарушении статьи о неуважении к власти, а 1 октября в ее квартире полицейские провели обыск, в рамках которого изъяли флеш-карты и ноутбук, а также компьютеры и телефон ее дочери. В Следственном комитете отвергли версию о связи самоубийства с обыском, указав, что Славина имела статус свидетеля, а не подозреваемой или обвиняемой.