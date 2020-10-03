Франция снова обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции снова достигло рекордных показателей и увеличилось на 16 972. Об этом сообщает санитарное агентство республики Santé Publique, передает РИА Новости.

Всего с начала эпидемии во Франции общее число заражений достигло 606 625. В целом скончались 32 198 пациентов с COVID-19.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 24 сентября — более 16 тысяч случаев. Всего за последнюю неделю попали 4087 человек, 849 из них в реанимации.

По данным на 3 октября, в мире насчитывается более 34,7 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,03 миллиона скончались, еще 24,1 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Индии, Бразилии, России и Колумбии.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.