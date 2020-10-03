«Зенит-Казань» обыграл «Локомотив» и завоевал 8-й Суперкубок России

Волейболисты казанского «Зенита» в гостях со счетом 3:2 обыграли новосибирский «Локомотив» в матче второго тура чемпионата страны, который был совмещен с розыгрышем Суперкубка России.

Первый трофей сезона в мужском волейболе разыграли действующий чемпион («Локомотив») и обладатель Кубка России («Зенит-Казань»).

Главным героем первого сета стал польский доигровщик «Зенита» Бартош Беднож, который набрал 10 очков, в том числе 6 эйсов. Усилиями поляка (пайп и четыре подряд очка с подачи) счет 15:13 превратился в 20:13.

Во второй партии новосибирцы стабилизировали прием, в атаке здорово сыграл Сергей Савин, а Дмитрий Щербинин в концовке добыл брейковые очки подачей и блоком.

Взять третий сет «Зениту» вновь помогла серия подач Бедножа, который сделал два подряд эйса (23:22), а затем Артем Вольвич дважды подряд забил первым темпом.

В четвертой партии команда Владимира Алекно провалилась в атаке (34%), а у «Локомотива» разыгрался сербский диагональный Дражен Лубурич, набравший 8 очков.

В тай-брейке «Зенит-Казань» победил благодаря безупречной игре в атаке Максима Михайлова (4/4) и блоку (5 очков). При счете 10:8 Александр Волков закрыл Ильяса Куркаева, а затем Беднож два жды подряд в одиночку заблокировал Лубурича (13:8). Точку в матче эйсом поставил Волков.

Самым результативным игроком встречи стал Беднож, набравший 27 очков (8 эйсов). В составе хозяев площадки 24 очка у Лубурича.

Казанская команда завоевала 8-й Суперкубок России в истории (2010−2012, 2015−2018, 2019). «Локомотив» трижды боролся за трофей (2011, 2012, 2020) и каждый раз уступал именно Казани.

7 октября «Зенит-Казань» примет «Самотлор», а «Локомотив» на своей площадке сыграет с оренбургским «Нефтяником».