В немецком поезде обнаружили бомбу

Сергей Строителев / РИА Новости

В немецком городе Кельн полицейские обнаружили самодельное взрывное устройство. Оно находилось в вагоне поезда, стоявшего в депо. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местную газету Bild и телеканал WDR.

Первым на бомбу обратил внимание уборщик поезда: он увидел картонную коробку, в которой лежало устройство. Мужчина сообщил о находке в полицию, и на место прибыли саперы, которые обезвредили взрывчатку. По их словам, самодельная бомба состояла из гвоздей, шурупов и пороха.

Журналисты ТАСС со ссылкой на информационное агентство DPA отметили, что обнаруженное взрывное устройство не представляло серьезной опасности и не могло быть приведено в действие.

Кельнские полицейские также проверили все 27 поездов, которые находились на тот момент в депо. Однако сотрудники правоохранительных органов не обнаружили другие взрывные устройства.

В начале сентября 2020 года ФСБ России показала кадры задержания 13 россиян, подозреваемых в подготовке нападений на школы, полицейские участки и места массового скопления людей. У задержанных изъяли четыре готовых взрывных устройства с поражающими элементами и оружие.