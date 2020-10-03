Стало известно о кислородной поддержке заразившегося коронавирусом Трампа

Дональд ТрампФото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп получал кислородную поддержку в Белом доме до того, как был госпитализирован в военно-медицинский центр им. Уолтера Рида. Об этом стало известно агентству Associated Press.

Американский лидер, по информации агентства, получал соответствующую процедуру 2 октября, спустя несколько часов после того, как у него было обнаружено заражение.

Ранее врач Трамп заявил, что американский лидер чувствует себя хорошо. По его словам, президент заявил о готовности выписаться из больницы, однако сроки выписки медики пока не называют.

Дональд Трамп рассказал о положительном тесте на коронавирус 2 октября. Он также сообщил, что недуг выявили и у его жены, Мелании Трамп. Президент пообещал немедленно приступить к лечению и соблюдению карантина.