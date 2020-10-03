Зарубежный кардиолог рассказала, как без лекарств снизить уровень холестерина за 30 дней

Холестерин вырабатывается в печени и выполняет множество важных функций для здоровья, таких как поддержание гибкости стенок клеток и помощь в производстве гормонов.

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В избыточном количестве ЛПНП могут привести к атеросклерозу, инфаркту или инсульту, почечной недостаточности. Ведущий кардиолог Элизабет Клодас, прошедшая обучение в клинике Мэйо и Джона Хопкинса, успешно помогла сотням пациентов достичь оптимального уровня холестерина и артериального давления только с помощью диеты. Врач говорит, что это под силу каждому. Снизить уровень холестерина без лекарств можно всего лишь за 30 дней, если придерживаться ее рекомендаций.

Элизабет советует взять за правило кушать только цельную пищу — никаких переработанных продуктов. Клетчатка и растительные стерины, содержащиеся только в растениях, творят чудеса с уровнем холестерина. Организму человека не под силу переварить клетчатку, но она выполняет важнейшую функцию — улавливает желчь с холестерином и выводит его из организма.

Доктор Клодас рекомендует принимать в пищу жиры только комнатной температуры. Речь об оливковом масле, ореховом масле или рыбном жире.

Растительные масла и рыбий жир являются хорошими источниками жирных кислот омега-3. Они помогают снизить уровень ЛПНП, повысить уровень ЛПВП, снизить уровень триглицеридов.

Важно наполнять организм антиоксидантами. Кардиолог объяснила, что для того, чтобы холестерин отложился на стенках артерий, он должен быть окислен. Процессу воспрепятствуют антиоксиданты, содержащиеся во фруктах. Не менее пяти порций фруктов и овощей помогут снизить токсичность ЛПНП.

Переработанные или, как их еще называют, простые углеводы способны стремительно повысить уровень холестерина. Вот их надо избегать. Речь о рогаликах, булочках и любой другой выпечке, сладких хлопьях для завтрака, белом рисе.

Они расщепляются на сахар и быстро всасываются в организм, вызывая всплески инсулина.

«Инсулин — это жизненно важный гормон, предназначенный для удаления сахара, но он также переводит наш организм в общий режим хранения, поэтому в организме сохраняется не только сахар, но и ЛПНП», — рассказала Клодас в интервью NewsmaxHealth.

Стоит также помнить, что переработанные продукты провоцируют резкое падение и повышение уровня ЛПВП уровни триглицеридов.

Кардиолог советует также кушать переработанную клетчатку — она необходима бактериям в кишечнике. Эти пробиотики снижают уровень вредных ЛПНП в организме. В одном исследовании говорится, что ежедневный прием 3 граммов растворимой клетчатки в течение 12 недель снизил ЛПНП на 18 процентов.

Аэробные упражнения, такие как ходьба, бег, езда на велосипеде и плавание, также помогают снизить уровень ЛПНП и повысить уровень ЛПВП.

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