В Португалии от укуса азиатского шершня умер 70-летний мужчина

В Португалии мужчину, которому исполнилось 70 лет, укусил азиатский шершень. Это стало причиной возникновения сильного анафилактического шока, ликвидировать последствия которого медикам не удалось. В результате этого мужчина умер, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Мужчина, которого звали Селсу, собирал хурму на ферме, которая находится рядом с небольшим городом Порту. Вместе с ним был Пал Абилио Родригес, который также подвергся нападению насекомых. Он заявил, что раньше не видел ничего подобного. Мужчины сразу же отправились за помощью, так как Селсо уже с трудом мог разговаривать. Самыми первыми на место происшествия прибыли пожарные. Но до этого момента у Селсо уже остановилось сердце из-за аллергической реакции, возникшей на яд азиатских шершней. Жоао Нуньес, начальник пожарной охраны, рассказал, что они пытались на протяжении часа запустить пострадавшему сердце, но у них ничего не получалось. После этого спасатели отправились на ферму, чтобы разрушить гнездо, в котором находились опасные насекомые. Стоит отметить, что в прошлом месяце от укусов азиатских шершней умер еще один мужчина из Испании — Родригес Лоурейро. Он занимался расчисткой холма и после работы не вернулся домой. Его родственники начали паниковать и искать мужчину. В последние годы все чаще на укусы азиатских шершней возникает аллергическая реакция. Кроме того, значительно возросла угроза для пчел. Азиатские шершни нападают на улья и убивают пчел в огромном количестве. В будущем подобное может стать причиной того, что пчел практически не останется, что отрицательно скажется на урожаях. Также специалисты заявили некоторое время назад о том, что есть риск распространения азиатских шершней чуть ли не по всей планете, ведь насекомые могут легко адаптироваться к той или иной среде проживания.