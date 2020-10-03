Сестра Ким Чен Ына впервые за два месяца появилась на публике

Ким Ё Чжон, которая является членом семьи главы государства и принимает участие в политических действиях, появилась вместе с Ким Чен Ыном в городе, который пострадал от наводнения. Ее сфотографировали идущей позади главы Северной Кореи. Стоит отметить, что на публике женщина не появлялась уже примерно два месяца.

В 2014 году состоялась ее свадьба с сыном весьма влиятельного чиновника Чхве Сонгом. О паре на данный момент практически нет никакой информации. Никто не знает точно, сколько детей есть в семье – один или два. При этом сестра диктатора имеет весьма неплохую власть в Пхеньяне и одновременно с этим считается заместителем главы Северной Кореи.

Госпожа Ким занимает сразу несколько важных должностей в стране. Говорить о ней начали после того, как в сторону Южной Кореи поступили весьма резкие высказывания. Ким вместе со своими помощниками провел инспекцию в том районе, который некоторое время назад пострадал от сильного наводнения. Во время визита он заявил, что работы по восстановлению продвигаются достаточно быстро и в скором времени все последствия наводнения будут полностью ликвидированы.

Летние многочисленные штормы, а также наводнения, принесли Северной Корее достаточно много убытков. Было разрушено множество домов, пострадали многие люди. Кроме того, у многих жителей страны возникала паника из-за того, что может в скором времени не хватать продовольствия.

Ким во время посещения пострадавшего региона высказал свое сожаление относительно того, что все новые дома строятся по одному образцу. Он считает, что важна не только скорость возведения построек, но и то, насколько они гармонично сочетаются с окружающей средой.