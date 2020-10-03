Обзывали колхозницей: звезда сериала «Чики» со слезами на глазах рассказала о травле

Варвара Шмыкова страдает из-за обидных комментариев в свой адрес.

28-летняя актриса Варвара Шмыкова расплакалась, рассказывая о той травле, которую ей устроили в Сети. Об актрисе так широко стали говорить лишь недавно, после выхода сериала Эдуарда Оганесяна «Чики». Актриса обладает яркой, незаурядной внешностью и не вписывается в модельные стандарты красоты. Несмотря на то, что сама Варвара не считает себя какой-то страшной женщиной, критика хейтеров сильно ранило ее. Ей писали, что она некрасивая, бездарная и, вообще, не достойна быть известной.

«Жирная, колхозница, неухоженная, кто такая, кто назвал ее звездой, откуда взялась, где нормальные звезды, что нам вообще подсунули, настроение испортилось, блюющие смайлы. Меня это так сильно задело. Я не ожидала, что меня так сильно заденет. Меня это так разозлило», — со слезами на глазах рассказала Шмыкова в интервью Катерине Гордеевой на youtube-канале «Медуза».

Актриса вспомнила, что ей написали комментарий: «Как она вообще додумалась так одеться». И Варвара не выдержала, ответив в порыве злости «рак мозга». После этого в пабликах стали писать, что новая звезда резко общается с поклонниками. Она зареклась, что больше не будет так себя вести.

«Я удивлена, что меня это ранит. Просто их так много. Очень много. Зачем они так пишут?» — расплакалась Варвара.

Актриса действительно подвергается регулярным обсуждениям, где критикуют ее выражение лица, талант, фигуру и внешность. При этом сама Варвара, которая росла в многодетной семье, не понимает, за что. Шмыкова признается, что в одно время мечтала похудеть, но не получалось. Всегда была «пацанкой» — катается на мопеде, занималась боксом, регби, рукопашным боем. Для нее было важным не уступать мужчинам, быть наравне.

Сначала она работала продавцом. Попасть в театральный из-за 9 классов образования не смогла даже с 4-ой попытки. Но она прошла курсы режиссера Виктора Рыжакова, после чего стала проходить кастинги и снялась у Андрея Звягинцева.

Варвара признается, что посмотрела на себя по-другому, полюбила себя и свое тело, благодаря мужу, оператору Евгению Козлову. К тому же, благоприятно на самоощущение повлияла и беременность артистки. Сейчас у нее подрастает сын Корней. Она счастлива в браке и даже старается помочь другим девушкам принять и полюбить себя.

Напомним, ранее актер Антон Лапенко, который тоже сыграл роль в сериале «Чики», рассекретил свою возлюбленную. Он закрутил роман с актрисой из сериала «Чики» Аленой Михайловой.