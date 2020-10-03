Глава Росприроднадзора пообещала уголовную ответственность виновным в загрязнении воды на Камчатке

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова пообещала уголовную ответственность для тех, кто виновен в ситуации на побережье Камчатки. Об этом она написала на своей странице в «Инстаграме».

«Следственный комитет начал проверку загрязнения на Камчатке, в том числе на основе наших фотографий. Мы передадим документы, замеры, пробы и надеемся, что будут установлены все факты по данному происшествию. Надеюсь, что это поможет найти виновных и привлечь их к уголовной ответственности. Ситуация на побережье находится на особом контроле», — заявила Радионова.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в той же соцсети опубликовал видеообращение, в котором рассказал о планах объехать Халактырский пляж и бухту Лагерную. «Сейчас все ответственные службы занимаются изучением этого вопроса. Ежедневно берутся пробы на анализ, но пока ситуация противоречивая. Мы завтра с 7:30 <…> со всеми ответственными поедем с осмотром всех основных точек: Халактырский пляж, затем бухта Лагерная, затем, в 12:00, мы снова вернемся на Халактырку», — сказал губернатор.

Солодов предложил представителям СМИ, блогерам, экологам, серферам и всем неравнодушным гражданам присоединиться к нему, чтобы на месте обсудить сложившуюся ситуацию и затем передать информацию из первых уст.

Ранее местные серферы рассказали, что в районе Халактырского пляжа вода изменила цвет, а сами они почувствовали ухудшение здоровья. Также они обнаружили огромное количество мертвых морских животных. Специалисты установили, что содержание нефтепродуктов в воде превышает норму в 3,6 раза, фенолов — в 2 раза. В минприроды региона предположили, что вода могла быть загрязнена нефтепродуктами, предположительно техническим маслом.