Якою буде погода на Волині у неділю, 4 жовтня

У Волинській області 4 жовтня прогнозують мiнливу хмарнiсть. Вночi без опадiв.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вдень мiсцями можливий невеликий короткочасний дощ, гроза. Вiтер — пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви — 15-20 м/с.

Температура вночi становитиме 8-13º тепла, вдень — 18-23º.

4 жовтня вшановується пам’ять апостола Кіндрата. Погода цього дня має величезне значення, оскільки якою вона була у цей день — такою вона залишиться і наступні чотири тижні, тобто весь жовтень. Однак ясна погода 4 жовтня у поєднані з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму.