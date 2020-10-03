Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации, в ходе которого заявил, что целью азербайджано-турецкого альянса является уничтожение армянского народа. Видео его обращения опубликовано в «Фейсбуке», перевод приводит РБК.

«Дорогие соотечественники, братья и сестры, мы переживаем, возможно, самый решающий момент в нашей многотысячелетней истории. Азербайджано-турецкие разбойные группировки хотят не просто решить карабахский вопрос, их цель — армяне всего мира. Они хотят продолжить политику геноцида армян», — заявил Пашинян.

По словам политика, которые приводит ТАСС, подобная атака нечасто случалась в XXI веке в других концах света — Пашинян отметил, что рубежи непризнанной Нагорно-Карабахской Республики атакуют сотни танков и БМП, беспилотников, десятки самолетов, десятки тысяч пехотинцев.

Премьер-министр Армении также заявил, что, по информации военных, кроме подразделений азербайджанской армии в атаках участвуют сирийские боевики и террористы, спецназовцы турецких ВС. «По нашим сведениям, порядка 150 турецких высокопоставленных военных находятся в командных пунктах азербайджанских ВС и руководят военными действиями», — сказал Пашинян.

Политик добавил, что Азербайджан не смог решить ни одной стратегической задачи в Карабахе. «У нас есть множество жертв среди мирного населения и военных, однако противник так и не смог решить ни одной стратегической задачи. Наши солдаты и ополченцы не жалеют сил и показывают небывалые примеры героизма», — подчеркнул Пашинян.

Напомним, столкновение между Арменией и Азербайджаном возобновилось утром 27 сентября, бои идут до настоящего момента. Стороны обвинили друг друга в провокациях и ввели военное положение. Армения заявляет, что Турция поддерживает Азербайджан военными специалистами, наемниками и техникой. Баку и Анкара эти обвинения опровергают. В ходе военных операций пострадала столица Карабаха — город Степанакерт.