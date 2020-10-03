В России будут пристальнее контролировать соблюдение масочного режима

Для того чтобы избежать введения жестких норм ограничения, необходимо четко соблюдать санитарные нормы поведения в общественных местах. Их соблюдение будут контролировать сотрудники полиции и Росгвардия.Какой штраф нарушителям масочного режима в октябре 2020 годаКонтролируется наличие масок в московском метро, в троллейбусах, трамваях, маршрутках, в местах торговли, спортивных клубах и даже кинотеатрах.Контроллеры кинотеатров должны сами контролировать наличие масок у зрителей. Теперь им придется каждые 15 мин. заглядывать в зрительный зал и выявлять нарушителей.Маски можно приобрести не только в аптеках. Они продаются в магазинах и метро. Нарушителям масочного режима грозит штраф до 5 тыс. рублей. А торговым предприятиям и работающим в сфере услуг грозит закрытие.В Санкт Петербурге предупредили, что пассажиров без масок не будут впускать в общественный транспорт. Контроль соблюдения этой меры будут осуществлять работники службы транспортной безопасности перевозчиков Росгвардия.В маршрутках и такси действуют такие же правила. За их несоблюдение отстранение от работы.

Все работники транспортной отрасли должны иметь СИЗ во время своего нахождения на работе.Руководство Петербургского метро предупредило граждан, что в случае несоблюдения соответствующих требований, метро будет работать по сокращенному графику.Петербургский аэропорт Пулково заявил, что не будет впускать в пассажирский терминал тех, у кого нет масок и перчаток. Приобрести их можно прямо на входе в торговых автоматах.Для того чтобы не пришлось вводить ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции, как это было весной 2020 года, гражданам России необходимо строго следовать рекомендациям специалистов и соблюдать масочный режим. Об этом в ходе совещания правительства РФ с президентом страны Владимиром Путиным заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.«Если мы не хотим ограничительных мероприятий марта-апреля-мая 2020 года, мы должны жестко соблюдать требования», — подчеркнула Голикова.Она уточнила, что речь идет о масочном режиме, социальном дистанцировании и иных мерах.Несколько дней назад президент России Владимир Путин призвал российских граждан проявлять ответственность и соблюдать все меры по борьбе с коронавирусом, чтобы избежать повторного введения ограничительных мер. Глава государства указал на то, что риски пока сохраняются.