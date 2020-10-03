Семь значимых технологий и нововведний Древнего Рима

Как думаете, что общего у общественного туалета, ежедневной газеты и патруля ДПС? Нет, вовсе не то, о чем вы могли подумать. У всего этого и многого другого полноценные римские корни! Ведь римляне были отличными строителями и опытными инженерами и вообще весьма смекалистым народом, а их процветающая цивилизация привела к достижениям в области технологий, культуры и архитектуры, которым не было равных на протяжении веков.Многим современным строителям, врачам и тем более государственным чинам имеет смысл поучиться у древних римлян!

Государственные субсидии

В Древнем Риме было множество государственных программ, включая меры по субсидированию продуктов питания, образования и прочих расходов для нуждающихся. Так же при Траяне была реализована программа «алимента»для помощи сиротам и детям из бедных семей. Другие предметы, включая кукурузу, масло, вино, хлеб и свинину, были добавлены к списку товаров с контролируемым ценообразованием.

Бетон

pixabay.comКак думаете, почему многие древнеримские сооружения, вроде Пантеона и Колизея, хоть и поистрепались, но все еще стоят? Все благодаря развитию римского бетона. Римляне начали использовать этот материал более 2100 лет назад и активно применяли его по всему Средиземноморскому бассейну. Конечно, их бетон был значительно слабее того, что используем сегодня мы, тем не менее он оказался удивительно прочным.Для создания строительной смеси использовалась гашеная известь и вулканический пепел, известный как пуццолан. В сочетании с вулканическими породами, вроде туфа, этот древний цемент сформировал бетон, который мог эффективно выдерживать химический распад. Пуццолан помог римскому бетону сохранять крепость даже в тех случаях, когда он был погружен в морскую воду, что позволило римлянам строить сложные по архитектуре бани, пирсы и гавани.

Газеты

Вы не поверите, но у древних римлян были средства массовой информации. Эти ранние газеты, известные как Acta Diurna, или «ежедневные события», представляли собой таблички из металла или камня с начертанными на них сообщениями, которые ежедневно выставлялись в людных местах.Эти предки газет включали подробности военных побед, списки игр и гладиаторских боев, уведомления о рождении и смерти и даже некоторые истории, представляющие интерес для людей. Также существовал Acta Senatus, в которых публиковались протоколы о работе Сената. Регулярно вести и публиковать Acta Senatus начали в год первого консульства Юлия Цезаря.

Хирургия

Римляне изобрели множество хирургических инструментов и первыми начали использовать кесарево сечение, но их самый ценный вклад в медицину пришелся на поле битвы. Под руководством Августа был создан военно-медицинский корпус, который стал одним из первых специализированных подразделений полевой хирургии. Эти специально обученные медики спасли бесчисленное количество жизней с помощью инноваций римской медицины, вроде кровоостанавливающих жгутов и хирургических зажимов для уменьшения кровопотери.Римские полевые врачи также осматривали новобранцев и помогали сдерживать распространение болезней, следя за санитарными условиями в военных лагерях. Римская военная медицина оказалась настолько продвинутой, что солдаты жили дольше, чем средний гражданин, несмотря на то, что постоянно сталкивались с опасностями боя.

Дороги

pixabay.comНа пике своего развития Римская империя занимала площадь почти 4,5 миллиона квадратных километров и включала большую часть юга Европы. Как обеспечить эффективное управление такой громадной территорией? Конечно, построить дороги! Римляне создали самую сложную систему дорог, которую когда-либо видел древний мир.Многие из дорог, которые используются до сих пор, были построены из грунта, гравия и кирпичей или затвердевшей вулканической лавы. Римские инженеры придерживались строгих стандартов при проектировании своих магистралей, создавая даже специальные изгибы для отвода воды.К 200 году н.э. римляне построили более 80 000 километров дорог. По шоссе римский легион преодолевал до 40 километров в день, а сложная сеть почтовых пунктов позволяла сообщениям и другой информации передаваться с невероятной скоростью. На римских шоссе были даже знаки, которые сообщали путешественникам расстояние до места назначения, а специальные отряды солдат выполняли роль патруля ДПС.

Акведуки

С бытовыми удобствами у древних римлян был полный порядок. Общественные туалеты, подземные канализационные системы, фонтаны и богато украшенные бани — все это не было бы возможным без римского акведука. Впервые появившиеся около 312 года до н.э., эти чудеса инженерной мысли использовали гравитацию для доставки воды по каменным, свинцовым и бетонным трубопроводам в центры городов. Благодаря акведукам римские города перестали зависеть от близлежащих источников воды.Стоит отметить, что римляне Америки не открыли: примитивные каналы для орошения и транспортировки воды существовали ранее в Египте, Ассирии и Вавилоне. Зато они довели технологию до совершенства.Во‑первых, воду таким образом удавалось транспортировать на расстояние до 100 км, а во-вторых, вы будете смеяться, но некоторые из акведуков используются по сей день. Например, знаменитый римский фонтан Треви снабжен отреставрированной версией акведука Дева, одного из 11 акведуков древнего Рима.

Календарь

pixabay.comСовременный григорианский календарь очень похож на римскую версию, которая насчитывает более 2000 лет. Ранние римские календари были заимствованы из греческих моделей, которые синхронизировались с лунным циклом. Но поскольку римляне считали четные числа неудачными, они в конечном итоге изменили свой календарь, чтобы в каждом месяце было нечетное количество дней.Эта практика продолжалась до 46 года до н. э., когда Юлий Цезарь установил юлианскую систему. Цезарь увеличил количество дней в году с 355 до уже знакомых 365 и в конечном итоге включил в календарь 12 месяцев, которые мы знаем сегодня.Юлианский календарь был почти идеальным, но в нем был неправильно рассчитан солнечный год (разница составляла 11 минут). В 1582 году был принят почти идентичный григорианский календарь, который устранил несоответствие при помощи високосного года.