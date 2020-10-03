В Карабахе сбили военный вертолет Азербайджана

Ваган Степанян / РИА Новости

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армия Карабаха сбила военный вертолет Азербайджана. Об этом представительница ведомства написала на своей странице в Facebook.

«В районе 15:50 силы ПВО армии Нагорно-Карабахской республики сбили вертолет противника на южном направлении», — сообщила Степанян.

Ранее в ведомстве уже сообщали о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана. В официальном сообщении говорилось, что бои продолжаются на северном и южном направлениях границы Карабаха.

Утром 3 сентября в МИД Азербайдажана заявили, что в Нагорном Карабахе начались ожесточенные бои на различных направлениях фронта линии соприкосновения с Арменией. Представители ведомства отмечали, что ситуация на фронте остается напряженной.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.