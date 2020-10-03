Врач рассказал о состоянии здоровья заразившегося коронавирусом Трампа

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На данный момент власти стараются избегать разговоров о введении строгого карантина на всей территории России. Информация о начале режима самоизоляции с 20 сентября оказалась...
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Заворотнюк во время реабилитации сохраняет оптимизм
Почти полгода назад новость о тяжелом заболевании Заворотнюк всполошила всех фанатов «Моей прекрасной няни». Однако родственники и приближенные к ней не давали никаких заявлений,...
Кабмин ФРГ не стал подтверждать встречу Меркель и Тихановской
Прослушать новость Остановить прослушивание close Michael Sohn/AP Кабмин ФРГ не стал подтверждать встречу канцлера Ангелы Меркель и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сославшись на регламент. Об этом...
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«Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Министерство обороны страны сообщил о том, что в минувшее воскресенье, в ходе боев в Нагорном Карабахе были убиты около 550 военных ВС Армении. Как отмечает «МК», ранее...