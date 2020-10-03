ЦСКА в меньшинстве победил в матче РПЛ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Московский ЦСКА на выезде обыграл «Урал» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 3 октября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В первом тайме команды не отметились голами. Во второй половине игры в составе армейцев мячи забили Бахтиер Зайнутдинов и Константин Марадишвили. Еще до этих голов армейцы остались в меньшинстве: на 49-й минуте с поля был удален защитник армейцев Хердур Магнуссон.

Победа позволила ЦСКА набрать 19 очков и выйти на третье место в чемпионате. В активе «Урала» 10 очков, команда находится на 12-й позиции.

В следующем туре ЦСКА 18 сентября на своем поле примет «Динамо». «Урал» в тот же день на выезде встретится с «Арсеналом».