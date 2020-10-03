Жуткое видео попало в Сеть: автомобиль на полном ходу влетел в толпу пешеходов

В результате аварии, произошедшей в Нижнем Тагиле, пострадали 5 человек.

В интернете опубликовано видео ДТП из Нижнего Тагила, где водитель «ВАЗ-2109» решил проскочить на красный свет, протаранил Daewoo Nexia, сбив металлическое ограждение, вылетел на тротуар и въехал в пешеходов.

От удара Daewoo неколько раз развернуло и отбросило в следовавшую за ней Skoda Rapid. После наезда на пешеходов ВАЗ врезался в припаркованную на тротуаре «Газель». Виновник происшествия был пьян, сообщает прокуратура Свердловской области.

В машине вместе с водителем «ВАЗа» сидели еще 2 пассажира, которые сразу же скрылись с места происшествия, уточняет надзорное ведомство.

Авария произошла утром 3 октября на перекрестке улиц Победы и Пархоменко в Нижнем Тагиле. В результате ДТП госпитализированы 4 пешехода, пострадавший, находившийся в Daewoo Nexia, а также водитель автомобиля «ВАЗ», рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Источник фото: ГУ МВД по Свердловской области

Сейчас на месте аварии работают сотрудники дорожной инспекции, они проводят замеры, устанавливают личности участников инцидента с пьяным водителем, а также опрашивают очевидцев. Окончательная версия причины ДТП будет названа после дознания.

Проведение доследственной проверки взято под контроль свердловской прокуратурой.

Источник фото: ГУ МВД по Свердловской области

К сожалению, случаи пьяного вождения с крупными ДТП случаются на дорогах достаточно часто. Недавно «Блокнот» писал о том, как репер Эллей устроил в Москве ДТП с выездом за проезжую часть. Тогда в результате наезда также пострадали ничего не подозревавшие пешеходы. Впоследствии было установлено, что молодой человек во время аварии был под наркотиками.

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