В Татарстане началась охота на лося, косулю и бобра

В Татарстане стартовал сезон охоты на лося и косулю всех возрастных групп. Он продлится до 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета РТ по биоресурсам.

В этом сезоне татарстанцам разрешено добыть 627 лосей, в том числе 67 особей в возрасте до 1 года, а также 140 сибирских косуль, в том числе 31 до года.

Также в республике открылась охота на бобра, которая завершится 28 февраля.

Напомним, в конце сентября в Татарстане отменили дни покоя, установленные при охоте на пернатую дичь, а также нормы добычи водоплавающей и болотно-луговой дичи.