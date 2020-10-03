МИД РФ: Берлин отказал российским дипломатам в консульском доступе к Навальному

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Власти ФРГ отказали российским дипломатам в консульском доступе к Алексею Навальному, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД РФ.

По словам дипломатов, посольство РФ в Берлине направило запрос в МИД Германии на получение консульского доступа к блогеру, но получило отказ.

Кроме того, Германия до сих пор не отреагировала на запросы об оказании правовой помощи, которые были направлены Генпрокуратурой РФ.

«Рекомендовали бы вдохновителям провокационной кампании, направленной на демонизацию России и подрыв двусторонних отношений, опомниться. Со своей стороны, сохраняем готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по ситуации с Навальным», — говорится в комментарии министерства.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Позднее Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации. Он заявил, что за его отравлением стоит президент РФ.

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