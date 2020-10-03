Покончила с собой возле здания МВД главред нижегородского СМИ. Что говорят о трагедии

«Блокнот» собрал высказывания родственников, коллег и политиков о гибели Ирины Славиной.

В Нижнем Новгороде у здания МВД покончила с собой главный редактор местного издания «Koza.Press» Ирина Славина. Муж журналистки связывает ее смерть с давлением властей, которое, по его словам, последнее время на нее оказывали суды и «административки». СМИ также сообщили, что накануне трагедии у Ирины дома прошел обыск.

«Ее начали в последнее время прессовать со стороны властей. Административки, суды… А обыск стал последней каплей…», — прокомментировал трагический инцидент муж погибшей журналистки Алексей Мурахтаев.

«Установлено, что погибшая — Ирина Мурахтаева [настоящая фамилия журналистки]. Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Сообщения в ряде СМИ о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия», — официально объявил Следственный комитет Нижегородской области.

Накануне, 2 октября, журналистка оставила в Facebook предсмертную запись. «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию», — написала Ирина Славина.

Этот пост стал основанием для обращения главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова к генеральному прокурору Игорю Краснову.

«Прошу вас, как главу высшего надзорного органа, провести прокурорскую проверку по факту доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ) Мурахтаевой (Славиной) Ирины Вячеславовны, главного редактора нижегородского издания «Koza.Press», — написал в своем блоге на сайте «Эха» Венедиктов. Главред уточнил, что поводом для проверки является ее предсмертная записка, в Facebook. «В связи с данными обстоятельствами, прошу рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела по статье 110 УК РФ», — подчеркнул Венедиктов.

Здание МВД Нижнего Новгорода у которого произошло самоубийство Ирины Славиной. Источник: Яндекс.Карты

Главный редактор нижегородского издания NN.RU Иван Бушман, лично знакомый с Ириной Славиной, заявил, что журналистка действительно подвергалась преследованиям. Так, например, ей резали шины автомобиля и неоднократно угрожали.

«Иру действительно последовательно доводили силовики. Но она не сдавалась. <…> Ей выписывали штрафы (и немалые), резали шины, угрожали, ненадолго сажали в камеру. В общем делали достаточно, чтобы попортить жизнь, но всё же недостаточно, чтобы совсем сломать и заставить отказаться от своих позиций. Во всяком случае, ее любимой присказкой на все эти ситуации было фирменное «не дождутся». Из года в год», — рассказал Иван Бушман.

Также главред нижегородского издания заверил, что его коллега не имела душевных расстройств и каких-либо явных проблем с психикой.

«Совершенно точно — Ира Славина не была истеричкой, не была импульсивным человеком, что-то вдруг решившим наворотить на эмоциях. И сумасшедшей она тоже не была», — сообщил Иван Бушман.

В случившейся трагедии вслед за мужем Ирины винит силовиков и политик Алексей Навальный.

«Ирина Славина, журналистка из Н.Новгорода, покончила с собой. Ужасная смерть. Против Славной сфабриковали уголовное дело по политической статье, вчера ей устроили обыск с выпиливанием дверей и изъятием техники. Это самое настоящее доведение до самоубийства, — написал Навальный в Twitter.

Фото: Ирина Славина. Источник: Facebook

«Преступление, за которое должны ответить не только «силовики» Нижнего Новгорода, устроившие многомесячный непрекращающийся харасмент оппозиции в городе (вчера обыски и допросы прошли у многих, включая координатора нашего штаба). Должны ответить и те в Кремле, кто отдавал им приказы», — добавил политик в комментариях к посту.

Мнение Алексея Навального разделяет правозащитник и журналист Лев Шлосберг.

«Домой к редактору нижегородского издания «Koza.press» Ирине Славиной пришли вчера в 6 часов утра с обыском 12 облечённых властью из подземелья охранки, болгаркой вскрыли дверь. Пришли как к свидетелю по делу, которое стало, наверно, самым многочисленным по числу затронутых людей – делу «Открытой России», в которой Ирина Славина не состояла», — написал в своем блоге коллега погибшей журналистки.

«Славиной не дали даже одеться в одиночестве, вертухайка смотрела на неё: вот такой ценный был свидетель. Унижение – ключевой стиль действий полицейского государства. Унижают и травят перед тем, как убить», — описал события накануне самоубийства Шлосберг. «Что было в голове этих двенадцати, не знает никто. Скорее всего, там ничего не было: пустота. Приказали прийти с обыском, изъять всё к чёртовой матери. Пришли, разбудили, подняли дом мирных людей вверх дном, всё вытрясли, изъяли всю технику. Добыча захвачена. Теперь будут копаться в личной переписке, искать семейные письма и фото», — добавил правозащитник.

Лев Шлосберг также призвал следствие к расследованию смерти по статье «Доведение до самоубийства». «Все они должны сидеть на скамье подсудимых. Всем им пожизненно необходимо запретить работать в любых государственных структурах и представлять Российскую Федерацию на любом уровне», — написал журналист.

В свою очередь не мог не прокомментировать случившееся губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Ирины. В обстоятельствах этой трагедии сейчас разбираются правоохранительные органы», — заявил журналистам глава региона.

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков также высказалася о необходимости возбуждения уголовного дела.

«Она настоящий журналист и человек, такая, какими должны быть люди. Соболезнования мужу Ирины, родным, близким», — цитирует РИА Новости политика.