На Камчатке из-за выбросов на берег вынесло мертвых животных. У местных жителей выявляют сильное отравление

По берегам Авачинского залива выявлены загрязнения воды, из-за которых произошла массовая гибель морских животных. Об этом сообщил врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

Как сообщается на сайте регионального министерства, ведомство попросило управление гидрометслужбы края взять пробы в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабьей, где были найдены мертвые морские животные.

«Согласно полученным уточненным данным, подтверждены повышения примерно в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. Иных загрязнителей не выявлено… Причины данной химической картины мы будем выяснять совместно с надзорными органами», — приводятся на сайте слова Кумарькова.

Как сообщил врио министра, предварительно можно говорить о возможном сбросе льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов, но точный источник загрязнения будет выяснен федеральными надзорными структурами.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил создать рабочую группу для выяснения причин загрязнения вод в акватории Авачинского залива. Природоохранная прокуратура начала проверку.

Ранее камчатские серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже и сообщили о массовой гибели животных.

«Все дно мертвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи — все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше 40 километров… Халактырский пляж начал превращаться в кладбище», — написала одна из туристок в соцсетях.

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Кроме того, признаки отравления стали ощущать сами серферы и местные жители.

«После серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас — человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, — случилось отравление. Рвота, температура, судороги, боли в животах», — отметили серферы, добавив, что симптомы проявляются и у тех, кто не контактировал с водой.

Сейчас власти порекомендовали местным жителям не посещать загрязненные пляжи.