Эрдоган заявил, что Турция может начать новую операцию в Сирии

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Reuters

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что если данные республике обещания по выводу курдских формирований с севера Сирии не будут выполнены, Анкара сделает то, что необходимо. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, когда когда турецкие военнослужащие разрушили террористический коридор, который «пытались построить» вдоль границ Турции, Анкара показала, что «сирийские братья не одиноки».

«Террористические зоны, которые все еще существуют в Сирии, либо должны быть очищены, как нам было обещано, либо мы придем и сделаем это сами», — подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что для Турции «неприемлемы любые шаги, которые приведут к новой гуманитарной катастрофе в сирийском Идлибе».

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