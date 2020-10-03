Пашинян: переговоры с Баку возможны только после прекращения агрессии

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Никол Пашинян
Tigran Mehrabyan/Government Press Office/AP
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что переговоры с Баку возможны только в случае прекращения агрессии со стороны азербайджанских военных, сообщает ТАСС.
«В случае внешней агрессии задача номер один — защитить население от нападения. Только после этого можно будет говорить о переговорах», — заявил премьер.
По его словам, народ Карабаха не отступит перед лицом широкомасштабной агрессии и продолжит сопротивляться врагу.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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