Певица Монеточка раскрыла свой роман с продюсером

Ведущий Иван Ургант вынудил певицу рассказать об отношениях с продюсером.

22-летняя певица Монеточка раскрыла роман со своим музыкальным продюсером Виктором Исаевым. Это произошло с подачи ведущего программы «Вечерний Ургант» Ивана Урганта. Монеточка (наст.имя Елизавета Гырдымова – прим.ред.) пришла на шоу Первого канала, где представила свой новый альбом «Декоративно-прикладное искусство». Вместе с ней появился и Виктор Исаев. И тут-то Ургант и рассказал, что певицу и продюсера связывает гораздо больше, чем просто любовь к музыке и сотрудничество.

«Мне не нравится слово продюсер», — поправила она Ивана Урганта

«Так давайте скажем по-другому. Бойфренд!» — ответил ведущий.

Лиза пыталась шикнуть на телеведущего, чтобы тот дальше не развивал эту тему. Похоже, молодая певица не планировала рассказывать о своей личной жизни. Но Урганта было не остановить. Он отметил, что похоже на то, будто бы Исаев находится у возлюбленной «под каблуком». Но мужчина возразил и отметил, что на работе нередко может даже довести Монеточку до слез своей требовательностью.

Виктор Исаев отметил, что их отношения начались с дружбы. Лиза подчеркнула, что и сейчас, даже будучи парой, дружба для них значит многое. Они поделились, что несмотря на роман, им удается разграничивать работу и любовь.

«Нужно держать эту грань. Чувствовать баланс. Нужно всегда знать, что всему свое время и место. И вроде пока получается», — сказала Монеточка.

Певица удивила Урганта, рассказав, что они слушают, когда проводят время вместе. Оказалось, что это эпатажный рэпер Моргенштерн. Ургант был очень удивлен выбором пары для романтического уикенда. Но певица сказала, что просто любит легкую и веселую музыку.

«Другую музыку на полном серьезе мы слушать не можем. Нужна музыка, которая нас прикалывает и веселит. А вот слушать музыку с серьезным лицом – зачем?» — объяснила певица.

Напомним, первый альбом Монеточки «Раскраски для взрослых» произвел фурор. Тогда о ней и заговорили в СМИ и на телевидении. Лиза уже выступала на площадке «Вечернего Урганта» в 2018 году, где исполнила свой хит «Каждый раз».

Отметим, что творчество Монеточки с большой долей скептицизма восприняли уже состоявшиеся звезды шоу-бизнеса. В 2018 году был скандал после заявления Земфиры, которая сказала, что у нее «нормальная внешность и отличные тексты, но голос – просто омерзительный». Тогда в конфликт вмешался Максим Галкин и защитил юное дарование, напомнив, что и Земфира когда-то прославилась песней «А у тебя СПИД, а значит, мы все умрем».

А позже и журналистка Алена Водонаева сказала, что Монеточка – «никто», «серость», да к тому же поступила как «наглая воришка», когда отменила свое выступление в клубе Gipsy, куда билеты продавались по 15 тыс.руб.

Между тем, в 2019 году издание Forbes включило Монеточку в рейтинг «30 до 30» — 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет.