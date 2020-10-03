Еще один пациент с COVID-19 умер в Татарстане

В Татарстане подтверждена еще одна смерть от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе республики по противодействию распространению COVID-19.

«Мужчина 1947 года рождения был госпитализирован в ГКБ №7 Казани с внебольничной двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии в Татарстане число умерших от COVID-19 достигло 79.

За последние сутки в республике обнаружили 27 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего по нарастанию зарегистрировано 7 311 случаев заражения. Выздоровели 6 240 человек, в том числе 118 за минувшие сутки.