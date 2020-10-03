За природу и против гендера: 15 трендов, которые будут определять моду следующего десятилетия

Мода, несомненно, циклична, и старые тенденции постоянно возвращаются, но уже в новом, переосмысленном виде. Сейчас, когда мы входим в новое десятилетие, самое время разобраться, какие же тренды будут определять то, как будут выглядеть наши гардеробы, и что сильнее всего будет влиять на моду. Одними из главных тенденций называют нарушение гендерных норм и внедрение технологий в нашу одежду. Также прогнозируется бум экобрендов и предметов ручной работы. Что еще предсказывают эксперты — читайте в нашем материале.

Расклешенные брюки, аналогичные тем, что были в 1970-х, будут пользоваться огромной популярностью в следующие два года

Джинсы скинни можно смело убирать на дальнюю полку, потому что в ближайшее время будет преобладать мода на брюки в стиле 70-х годов.

В 2020 и 2021 годах мы увидим множество трендов из той эпохи, но главное — это возвращение брюк клеш,

— поделилась с изданием Insider стилист из Нью-Йорка Саманта Браун.

Большие воротнички и банты станут главной тенденцией следующего десятилетия

Этот тренд, также пришедший к нам из 60-х и 70-х, уже был четко обозначен дизайнерами во время недель моды сезона весна-лето — 2020 и будет продолжать определять моду ближайших лет. Накладные кружевные воротнички к платьям, массивные воротники блузок — все это будет в моде. Примеры для вдохновения можно найти в коллекции Miu Miu.

Тренд на вещи в технике кроше укрепится в следующие годы

Ажурная вышивка периодически появлялась в коллекциях дизайнеров и на протяжении прошлого десятилетия, но прошлым и этим летом случился настоящий бум — платья, купальники и шляпы, связанные крючком, можно было увидеть в инстаграмах многих звезд и инфлюенсеров. Если на волне этой популярности вы и сами решили овладеть этой техникой, будьте уверены, что навыки вам еще пригодятся.

Эксперты уверены, что кроше останется в трендах еще несколько сезонов, что, конечно, связано с общим трендом на интерес к ремесленным техникам, ручной работе и винтажу. Вещи в подобном стиле можно было увидеть на показах Fendi, Marni и Gabriela Hearst.

Цветочные принты, похожие на те, что были в 60-х, вернутся в моду

Смелые, необычные и вдохновленные поп-артом цветочные принты будут повсюду, причем не только в повседневной, но и в вечерней моде — уже в этом году мы видели пестрые платья на красной ковровой дорожке. Достаточно, например, вспомнить выходы Тейлор Свифт.

Джинсы с заниженной талией в стиле 2000-х годов будут иметь огромное значение в ближайшие годы

Мы все боялись этого, но она возвращается — мода нулевых. Первым «приветом» из прошлого станут джинсы с заниженной талией, которые уже можно было видеть в некоторых новых коллекциях, да и в хронике уличной моды снова стал мелькать этот фасон.

Как правило, тренды начинают повторяться через 20 лет после их предыдущего появления, а это означает, что модные элементы конца 90-х и начала 2000-х будут сейчас появляться снова,

— объяснила стилист Саманта Браун.

Андрогинный стиль будет популярен как среди мужчин, так и среди женщин

Одним из ключевых трендов из следующего десятилетия эксперты называют смелость и нарушение условностей, когда дело касается стиля. Так, доминировать будет идея андрогинности и игра с традиционными представлениями, что «должны» носить мужчины и женщины. Тренд уже закрепился среди знаменитостей. Известно, что Гарри Стайлс, Тимоти Шаламе, Кристен Стюарт и Зендая часто выбирают более андрогинную моду.

Алессандро Микеле и Гарри Стайлс

При этом само стремление нарушать модные правила, конечно, не ново.

Лорен Бэколл в брюках в 1940-х годах была примером освобождения в то время, и сейчас эти тенденции снова возрождаются,

— прокомментировала стилист и фотограф Ксина Гиатас.

Двубортные костюмы будут популярны как в повседневной жизни, так и в вечерней моде

Костюмы резко потеснили платья на красной ковровой дорожке. Мода на брюки связана и с новой волной феминизма, который в ближайшие годы явно будет лишь укрепляться. При этом эксперты уверены, что популярны будут не только сидящие по фигуре костюмы, но и более свободные силуэты со слегка расклешенными от бедра брюками и жакетом без выраженной линии талии.

Мы наблюдали похожую тенденцию еще в 1920-х годах, когда женщины перестали носить корсеты и скроенные по фигуре платья. Это был визуальный знак освобождения, которое женщины переживали в то время, и мы снова наблюдаем это сегодня в еще большей степени,

— объяснила Гиатас.

«Брутальный» стиль будет доминировать, так как в эпоху бодипозитива одежда не обязательно должна скрывать «недостатки» фигуры

Расслабленные и «грубоватые» образы с вещами оверсайз, «папиными» пиджаками и «дедушкиными» сапогами будут оставаться в моде. Благодаря бодипозитивному движению сегодня прославляются все типы фигуры, а значит, одежда уже не обязательно должна делать фигуру выше и тоньше.

Сегодня все меньше внимания уделяется тому, чтобы выбранные вещи стройнили или скрывали недостатки. Люди выбирают одежду, в которой они, возможно, выглядят крупнее, или вещи, которые «портят фигуру», но их это больше не волнует,

— поделилась Гиатас.

Логомания снова будет в тренде

Вытесненная минимализмом логомания снова вернется в следующем десятилетии, уверены эксперты. Преданность и некоторая одержимость дизайнерскими брендами — одна из основных тенденций, которые мы наблюдали в начале 2000-х. Причем касалось это не только люксовых, но и вполне будничных вещей вроде головных уборов от Von Dutch, спортивных костюмов от Juicy Couture, не говоря уже о дизайнерских сумках и многом другом.

Изделия ручной работы также будут востребованы

Параллельно с тем, что дизайнерские вещи не потеряют своей привлекательности, будет укрепляться и тренд на уникальные вещи ручной работы, созданные в небольших мастерских локальных брендов.

Вы можете найти высококачественную кожаную сумку ручной работы на Etsy или на барахолке — вам больше не обязательно покупать сумку Gucci. Дизайнерские вещи, конечно, красивы, востребованы, и они вызывают азарт, но мне также нравится идея покупки аксессуара ручной работы, который вы будете передавать из поколения в поколение. Вещи с историей становятся трендом,

— советует эксперт.

Мода станет больше переплетаться с технологиями

Сегодня дизайнеры увлечены интеграцией последних технологий в моду. Начиная от создания специальных аксессуаров для гаджетов (тут стоит упомянуть дизайнерские футляры для AirPods) или использования инновационных материалов до цифровой одежды — индустрия моды сегодня неразрывно связана с технологиями. Можно предположить, что эта связь будет только укрепляться в ближайшие годы.

Винтажные и подержанные вещи будут становиться все более популярными

Тонны текстильных изделий и одежды ежегодно оказываются на свалках, поэтому неудивительно, что устойчивое развитие моды останется главным направлением индустрии в следующем десятилетии. Уже сегодня многие дизайнеры используют переработанные материалы или остатки тканей из прошлых коллекций.

Винтажные магазины также играют важную роль, так как они позволяют любителям моды экспериментировать с новыми стилями, не покупая одежду в масс-маркете и не поддерживая так называемую «быструю моду», которая, как правило, низкого качества и быстро устаревает.

Популярность экобрендов будет продолжать расти

Обращать внимание на то, как и из чего создана одежда, сегодня стало хорошим тоном в моде. Единственная проблема, которая многих останавливает от покупки вещей, созданных экобрендами, это цена. Такие вещи порой действительно стоят дороже, но стоит помнить, что и прослужат они дольше. Кроме того, эколинейки сегодня можно найти и у привычных брендов вроде H&M, adidas и других.

Больше людей будут брать одежду напрокат, чем когда-либо прежде

Еще одно направление, которое будет активно развиваться в эпоху экологичной моды, — это прокат вещей. Уже сегодня можно заметить, что многие бренды предпринимают шаги в этом направлении. Так, в этом августе вышла коллаборация Ganni и Levi’s, которую нельзя купить, а можно только взять напрокат (в России эта опция, правда, пока недоступна).

Динамично будут развиваться и сервисы по подписке. Обычно за фиксированную сумму в месяц подписчики могут взять напрокат определенное количество вещей, чья стоимость превышает сумму взноса. Таким образом, по демократичному ценнику можно легко менять свой гардероб хоть каждый месяц и не задаваться вопросом, где все это хранить потом, а также попробовать новые стили или бренды, не рискуя крупной суммой.

Аренда — отличный способ для людей получить доступ к бренду, который они, возможно, не могут себе позволить в обычной жизни, без необходимости покупать,

— рассказал Скай Поллард, руководитель службы проката одежды Nuuly.

Люди будут более склонны включать смелые, своеобразные и уникальные вещи в свои образы

Тренд, который неизбежно появится на основе двух других: моды на винтажные магазины и проката одежды. Не будучи скованными солидными тратами и мыслью, что покупаешь вещь навсегда, люди станут более открыты к экспериментам и будут стремиться добавить больше индивидуальных штрихов к своему образу.

Дело не столько в том, что в моде сейчас, а в том, чтобы попробовать что-то новое и выразить себя через свой гардероб. Наши клиенты действительно часто реагируют на новые вещи с небанальными принтами и экспериментируют со смелыми силуэтами. На такие вещи есть спрос,

— прокомментировал этот тренд Скай Поллард.