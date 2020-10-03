Алиев считает встречи с Пашиняном бессмысленными

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не видит смысла в переговорах с главой Армении Николом Пашиняном, и потребовал вернуть Нагорный Карабах. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я встречался с премьер-министром Армении. Однако эти встречи были совершенно бессмысленными и носили формальный характер. Он сказал мне, что они не вернут территории», — заявил Алиев.

По его словам, армянская сторона срывает переговоры и выступает против принципов, разработанных Минской группой.

Президент добавил, что Азербайджан будет воевать до тех пор, пока ВС Армении не покинут «оккупированные земли».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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