Маас назвал условие для введения санкций ЕС против РФ по делу Навального

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Tobias Schwarz/AP

Евросоюз введет в отношении России санкции по делу Алексея Навального, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит выводы, сделанные в Германии, Швеции и Франции. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью порталу t-online.

«Если результат немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердится, будет четкий ответ из ЕС. Я в этом уверен», — подчеркнул Маас.

По его словам, страны Евросоюза примут решение о введение ограничительных мер совместно.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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