США продлили санкции против Рособоронэкспорта

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Пресс-служба АО «Рособоронэкспорт»
США продлили санкции в отношении Рособоронэкспорта еще на два года. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что это решение принято профильным Бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента США.
В декабре прошлого года Комитет сената США по международным отношениям принял законопроект о введении санкций в отношении Турции, причиной этого названа покупка Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400 и проведение турецкой стороной военной операции в Сирии под названием «Источник мира».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Назло Америке: Россия поставит Турции второй полк С-400
— Россия подписала новые оружейные контракты на $5 млрд в 2020 году
— Турция заказала у России вторую партию С-400
Источник