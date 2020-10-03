Экологическая катастрофа на Камчатке: местные жители бьют тревогу, а власти пытаются скрыть масштабы трагедии

Погибли сотни тысяч морских обитателей.

На Камчатке произошло сильнейшее загрязнение акватории Авачинского залива. ЧП привело к гибели тысяч морских животных. Всего, по официальным данным, загрязнено 4 участка. Примечательно, что первыми о трагедии сообщили вовсе не власти, а серферы, купавшиеся в местном море. Они и выложили в интернет видео, на котором можно увидеть пляж, усеянный трупами обитателей моря.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов попросил местных жителей воздержаться от купания. Власти уже назвали официальную причину загрязнения – разлив технического масла. Есть и еще одна официальная версия — сброс нефтепродуктов с проходящих судов.

«Поскольку морские животные были выброшены штормом и в районе бухт Большая и Малая Лагерная Петропавловска-Камчатского, то и там мы отобрали пробы воды. Данные будут в понедельник [5 октября]. Но уже сейчас специалисты говорят, что там повышены нефтепродукты, фенолы. Что это и каков источник — надзорные органы выясняют», — сообщил врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

О трагедии стало известно от спортсменов-серферов. Ребята катались на волнах в местном море и почувствовали недомогание.

«Вчера мне диагностировали химический ожог роговицы. В 2020 оказаться в центре экологической катастрофы уже не кажется чем-то необычным», — пишет пользователь hugmesatan.

Спортсменка рассказала, что приехала на Камчатку ещё в августе и первые симптомы заражения у нее появились около трех недель назад – постепенно ухудшалось зрение, быстро высыхала роговица, в глазах появилась белая пена.

«Тогда я не придала этому значения, ведь в основном мы катались под ярким солнцем, в сочетании с водой и солью — мне казалось это естественной реакцией. В один день я перестала различать предметы на расстоянии трех метров, в этот же день услышала похожие жалобы от других ребят», — описывает ситуацию hugmesatan.

Серферша пишет, что каталась на Халактырском пляже, где было еще 3 спортивных лагеря, и у всех спортсменов наблюдались такие же симптомы.

«Кого-то рвало, у других появились проблемы с дыхательными путями, кашель. Это из ощутимых последствий сейчас, чем мы отправились и что с этим будет дальше — вопрос. Никаких сообщений или предупреждений от властей по поводу утечки на тот момент не было. Официально их нет и сейчас», — сетует спортсменка.

Девушка сообщает, что пробы местные власти взяли сразу же, как появились первые признаки загрязнения, но точных данных о состоянии воды и причинах аварии до сих пор не поступило.

«Я не хочу наводить панику или кидаться беспочвенными обвинениями, но за неделю мы не получили ни одного ответа. И я очень сомневаюсь, что все это пройдёт само и без последствий для обитателей океана. Мол «поболит и перестанет». Не перестанет», — резюмировала hugmesatan.

«Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, – случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили», — передает ощущения другого серфера Антона Морозова журналист Юрий Дудь.

В то же время серфер рассказал о том, что вода в заливе оставалась прозрачной, и спортсмены списывали свое недомогание на планктон, ожидая, что наступающий шторм очистит море.

Все побережье залива уже усеяно трупами морских обитателей. Симптомы отравления у людей появляются даже без контакта с водой̆, рассказывает Морозов.

В открытый океан продукты отравления попали через реку, пишет серфер со ссылкой на данные Greenpeace.

«Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой̆ реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественнее и заявили о своем промахе и начали спасательные операции – масштабы этого можно было держать под контролем», — предполагает Антон Морозов.

«Случилось страшное – в наш Тихий океан произошла утечка чего-то ядовитого. Все дно – мёртвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи – все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше 40 км.», — пишет пользователь fareast_russia.

«И где наш новоиспечённый губернатор @vv_solodov? Туризм развивает или бегает? Нам как сейчас жить с этим всем? Побережье Океана ядовито желтого цвета, осьминоги, ежи, крабы, даже мидии отвалились! И это же всё обитатели глубины! И они все мертвы!! Даже не верхний слой!», — негодует kristy_rozenberg.

«Мы в России. И скорее всего эту проблему замнут, а виновники останутся безнаказанными. Таким проблемам обязательно надо давать огласку и привлекать внимание общественности! Иначе это беззаконие так и будет продолжаться! А наша природа и люди будут продолжать страдать из-за чьей-то выгоды…», — призывает к открытому расследованию экологической катастрофы серфер ionovmaxim.

Тем временем природоохранная прокуратура сообщила о начале проверки.

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