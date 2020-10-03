Дикий Ямс — защита женского организма

Когда начинается угасание половой функции, некоторые женщины испытывают повышенную нервную возбудимость, чувство жара, называемое приливами, ухудшение общего самочувствия. Причиной этих неприятных симптомов являются гормональные изменения. Но естественные возрастные изменения в организме можно замедлить при помощи растений, которые богаты фитоэстрогенами. Фитоэстрогены это соединения похожие по своему строению на женские половые гормоны эстрогены. Заказать дикий Ямс можно по ссылке https://nspdoma.com/fitopreparaty/wild-yam .

В качестве примера растения богатого фитоэстрогенами можно привести ямс. Это клубневая культура, которая произрастает в Азии, Америке и Африке. Если употреблять ямс в свежем или приготовленном виде, то можно избежать многих неприятных последствий гормональной перестройки.

Ямс это не одно конкретное растение, а собирательное название растений рода дисакорея. Эти растения имеют съедобные клубни, которые богаты углеводами. Благодаря своим клубням растение может выживать в засушливых условиях. Клубни растения отличаются внушительным размером. Они могут весить до 70 кг. Клубни покрыты грубой кожицей, которая трудно очищается. Но если ее нагреть, она начинает чиститься легче. Разные сорта ямса имеют разный цвет кожицы от нежно розового до темно коричневого. Цвет мякоти у разных сортов тоже отличается. Он может быть белым, желтым, фиолетовым.

Полезные свойства дикого ямса были обнаружены еще несколько столетий назад. Его употребление помогает снизить уровень холестерина в крови, а значит и уберечь от сердечно-сосудистых заболеваний. Также ямс способствует нормализации артериального давления. Это прекрасное средство как от гипертонии, так и от гипотонии. Женщинам ямс помогает нормализовать гормональный фон.

Употребление ямса имеет и побочные эффекты. К ним можно отнести диарею, боли в животе, аллергически реакции.

Растение и препараты на его основе недопустимо употреблять во время беременности и грудного вскармливания, при раке яичников, эндометриозе. Также нельзя употреблять ямс во время приема противозачаточных препаратов.

Больше всего рассказано о пользе ямса для женского организма, но и для мужчин это растение полезно. Ямс способствует повышению уровня тестостерона и усилению половой активности, препятствует ожирению.