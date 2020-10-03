ЧТО НЕ ТАК С ПОХОРОНАМИ?

На протяжении столетий религия и похоронная индустрия навязывала стандарты захоронения, пока не появились дискуссии о так называемой «хорошей смерти», которая соответствует мировоззрению отдельного человека и кажется ему наиболее приемлемой. Теперь мы кажется всё больше вправе сами распоряжаться своими останками. Ну а главное, конечно — новая цифровая эпоха. Информационный рай, когда данные с любого уголка земли находится на кончиках пальцев.И в этой цифровой реальности религиозные институты и церковь теряют свой авторитет и монополию на загробный мир. Вполне возможно, что в скором времени похоронные агентства будут заняты вопросами не разрушения тела и его утилизации, а вопросами сохранения телесной оболочки.

В 2016 году в Великобритании умирающая 14-летняя девочка выиграла иск против своего отца, требуя признать за ней право на криозаморозку вместо захоронения после ее скорой кончины.И это только первые звоночки…