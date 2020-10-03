Алиев: сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны соблюдать нейтралитет

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ могут быть посредниками в урегулировании конфликта в Карабахе, если продолжат соблюдать нейтралитет. Об этом он заявил в интервью Al Jazeera.

«Мы думаем, что три страны (Россия, США и Франция. — прим. «Газеты.ru») должны продолжать работать вместе, если все они сохранят нейтралитет», — сказал Алиев.

Минская группа стран членов ОБСЕ была создана для поиска путей мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку в Нагорном Карабахе. В нее входят Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан. В свою очередь, Россия, США и Франция являются сопредседателями группы.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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