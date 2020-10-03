103 11 смертей количество новых случаев COVID-19 Алтайском крае пять превысило число выздоровлений

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 103 инфицированных коронавирусом, тогда как выздоровело всего 20 пациентов, сообщает региональный оперштаб. При этом было зарегистрировано 11 смертельных случаев, из них от коронавирусной инфекции – семь.

На 3 октября в Алтайском крае зарегистрировано 103 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. По муниципалитетам: Барнаул – 27 заболевших, Бийский район – 14, Бийск, Троицкий район – по 11, Усть – Пристанский район – семь, Рубцовск, Тальменский, Целинный районы — по шесть, Калманский, Кулундинский районы – по три, Михайловский, Рубцовский районы – по два, Заринск, Красногорский, Мамонтовский, Новичихинский, Ребрихинский районы – по одному.

Всего в крае 14 125 инфицированных, количество выписанных по выздоровлению – 12 350 человек. За весь период скончалось 513 человек, за прошедшие сутки – 11 пациентов, от COVID-19 – семь. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение 1262 человека, из них в госпиталях находятся 1235 пациентов; на амбулаторном лечении в условиях дневного стационара на дому — 27.

Из общего числа заболевших 4560 – у больных внебольничной пневмонией, 4033 – у заболевших ОРВИ, в 5532 случаях – бессимптомное течение. Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ – 256 и 97 соответственно. Их становится все больше.

Всего выздоровело 12 350 человек, из них за прошедшие сутки – 20 пациентов.

Всего на 3 октября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 5094 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 57 718 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 498 041 человек. За прошедшие сутки – 5443.